Upadek cywilizacji! Kanada: W parlamencie usunięto ze ściany krzyż

alka 15.7.19 8:49

Do tych co "nie rozumieją, w czym problem" - drogie dzieci, już jest taki kraj na świecie, w którym nie ma krzyża, ani żadnej religii, ani kościoła. Przy okazji nie ma też jedzenia, leków, prądu - ale to drobiazg. Nazywa się Korea Północna i jest spełnieniem wszystkich postulatów o komunizmie doskonałym - bo zakaz krzyża to jeden z pierwszych kroków komunizmu, a co dalej za tym idzie, zobaczycie w Korei właśnie. Jedźcie, popatrzcie, pozachwycajcie się, głupki nic nie rozumiejące z historii własnego kraju. Powodzenia. Mądrzejsi wiedzą - gdzie wyrzuca się Boga, wchodzi diabeł.