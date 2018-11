Unikaj tych produktów - one niosą śmierć!!!

Sól zatrzymuje wodę w organizmie, przez to tętnice stają się zbyt "pełne" i zaczyna rosnąć ciśnienie. Wiadomo już, że znaczne zmniejszenie codziennej porcji sodu redukuje ciśnienie tętnicze (skurczowe o 5 - 7 mm Hg, a rozkurczowe o 3 - 5 mm Hg), ryzyko zachorowania na choroby sercowo- naczyniowe (o jedną czwartą) oraz pięciokrotnie zmniejsza ryzyko zgonu spowodowane tymi chorobami. Jej nadmiar przeciąża również nerki.

Ppotwierdzono, że zwiększa ryzyko raka ust, krtani, gardła, przełyku, piersi, jelita grubego u mężczyzn, prawdopodobnie też raka jelita grubego u kobiet i raka wątroby. Ryzyko zachorowania na raka okrężnicy zwiększa się o 25 proc. przy piciu 2 kieliszków wina dziennie lub 1/2 litra piwa w porównaniu do osób niepijących. Nawet niskie i umiarkowane picie alkoholu podwyższa ryzyko nowotworu piersi (alkohol zmienia metabolizm estrogenów).

Bisfenol, czyli prążkowane puszki. Składnik ten znajduje się w tworzywach sztucznych a także w żywicy. Najczęściej wykorzystuje się go do pokrywania metalowych puszek. Badania dowiodły, że bisfenol powoduje niepłodność, cukrzycę, otyłość a także nowotwory. BPA znajdziemy także w wyrobach sztucznych oraz materiałach dentystycznych. Bisfenol zawarty jest w szeregu produktów codziennego użytku: miskach, foliowych opakowaniach na żywność, a nawet w smoczkach dla dzieci.

Znane są one także, jako tłuszcze trans i mają strukturę chemiczną. Stosowane są, aby zapobiec szybkiemu psuciu się produktów, zaś w naszym organizmie wypierają aktywność systemu odpornościowego. Tym samym łatwiej chorujemy na cukrzycę czy choroby serca. Badania wskazują także na fakt, że wywołują szereg chorób przewlekłych w tym nowotwory. Poprawiają smak oleju, a jednocześnie szkodzą naszemu organizmowi.

Cukier rafinowany zwany jest często, jako „biała śmierć” albowiem ma powiązania z niskim poziomem HGL, chorobami serca, otyłością, zapaleniem stawów, a także wysokim cholesterolem. Warto wiedzieć, że to właśnie cukrem żywią się komórki rakowe.

Na łamach „Food and Chemical Toxicology” ukazały się badania grupy naukowców z Uniwersytetu w Caen we Francji z dr. Gillesem-Ericem Seralinim na czele. Naukowcy wraz z pożywieniem podawali szczurom kukurydzę typu NK603 odporną na glifosat, substancję aktywną herbicydu Roundup firmy Monsanto. Zwierzęta przez całe życie dostawały też wodę ze środkiem chwastobójczym Roundup w ilościach, jakie zostały dopuszczone do użycia w USA.



Naukowcy zauważają, że 50 proc. samców i 70 proc. samic szczurów na takiej diecie żyło krócej niż zwykle. Jak podają badacze, szczury na diecie GMO chorowały na raka oraz miały poważne uszkodzenia wątroby i nerek.