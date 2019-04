Unijne fundusze będą powiązane z 'praworządnością'?

Parlament Europejski potwierdził chęć uzależnienia wypłaty unijnych funduszy od przestrzegania praworządności. Europosłowie opowiedzieli się za systemem przewidującym zawieszenie unijnych pieniędzy tym krajom, których rządy ingerują w wymiar sprawiedliwości, lub niedostatecznie walczą z korupcją.



Deputowani chcą, by Komisja Europejska wraz z panelem niezależnych ekspertów, miałaby stwierdzać, czy istnieją niedociągnięcia w zakresie praworządności. Jeśli potwierdziłyby się obawy o łamanie zasad praworządności, Komisja kierowałaby wniosek do zatwierdzenia do krajów członkowskich i Parlamentu Europejskiego o wstrzymanie wypłaty pieniędzy.