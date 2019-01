Uniewinnia zadymiarzy, politykuje w uzasadnieniach... Nie ma to jak 'bezstronny sędzia'!

Mowa między innymi o Konradzie Korzeniowskim, który 27 kwietnia 2018 r. brał udział w awanturze pod KRS, krzyczał na ulicy, blokował wjazd do siedziby Rady i ignorował polecenia policjantów. Sąd Rejonowy uniewinnił mężczyznę, a sprawa trafiła następnie do warszawskiego Sądu Okręgowego, który- decyzją sędziego Krzysztofa Chmielewskiego- podtrzymał wyrok.

Jak przypomina portal wPolityce.pl, ten sam sędzia uniewinniał wcześniej Obywateli RP za wtargnięcie na teren Sejmu w lipcu 2017 r., gdy miały miejsce bardzo burzliwe obrady i uliczne protesty związane z ustawami sądowymi. Jak Chmielewski uzasadnił uniewinnienie Obywateli RP? Nawiązał m.in. do... samospalenia Piotra S. pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie w październiku 2017 r.

"Przyznam, że po raz pierwszy od 20 lat, odkąd jestem sędzią, spotykam się z taką sprawą. Nie spodziewałem się, że będę sądził sprawy, w których artykuł 193. kodeksu karnego, który mówi o przestępstwie przeciwko wolności, będzie wykorzystany [przez prokuraturę-red.] do ograniczenia wolności demonstrowania"- cytował sędziego portal OKO.press.

Cóż, wolność demonstrowania to jedno, a agresywne zachowania, których dopuszczali się Obywatele RP podczas różnego rodzaju antyrządowych protestów czy blokad miesięcznic smoleńskich- to drugie. Kto jak kto, ale sędziowie powinni to rozumieć. O bezstronności już nie wspominając...