Unia potwierdza: Polska na celowniku rosyjskiej dezinformacji

"Były fałszywe informacje rozsiewane przez pro-kremlowskiego Sputnika, że Polska od czasu wejścia do Unii Europejskiej zubożała bardziej aniżeli za czasów komunistycznych"-wskazał unijny komisarz ds. bezpieczeństwa, Julian King.

"Faktem jest, że ponad 600 grup i profili na Facebooku, które działały we Francji, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Polsce i Hiszpanii rozpowszechniało dezinformację i mowę nienawiści albo wykorzystywało fałszywe konta, by sztucznie wspierać treści (różnych – przyp. red.) partii"-wzkazał komisarz. Jak dodał, niekoniecznie w każdym przypadku można było mówić o złamaniu prawa, dochodziło bowiem również po prostu do prób wprowadzenia obywateli UE w błąd.