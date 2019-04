Unia jest otoczona przez kryzysy

„Olbrzymie wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć, w zasadzie nie różnią się od tych, które stały przed nami pięć lat temu” – mówił ambasador Serrano. Wskazywał, iż zasadniczą różnicą jest posiadana przez nas większa świadomość: „Wiemy, czym są, w jaki sposób są ze sobą powiązane, ale także jak na nie należy odpowiadać” . Serrano mówił, że aby poradzić sobie ze stojącymi przed UE kompleksowymi wyzwaniami należy zmobilizować całą energię Unii oraz państw członkowskich. Podkreślał, że jeśli UE chce być skuteczna w radzeniu sobie z wyzwaniami, to musi przejść do bardziej aktywnego zaangażowania międzynarodowego, gdyż wielu wyzwań nie uda się rozwiązać tylko wewnątrz UE. Wymienił tutaj terroryzm, zorganizowaną przestępczość, czy niekontrolowaną migrację.

Omawiając zagrożenia ze wschodu Pedro Serrano dużo uwagi poświęcił wydarzeniom z 2014 roku, kiedy to Rosja nielegalnie anektowała Krym oraz wznieciła wojnę na wschodzie Ukrainy. Wysoki urzędnik ESDZ poszukując źródeł zagrożeń, cofnął się do 2008 roku, kiedy to Rosja naruszyła integralność terytorialną Gruzji. „Rosja aktywna jest także w innych konfliktach w regionie, jak ma to miejsce w Górskim Karabachu czy Naddniestrzu” - mówił Serrano, wskazując na użycie narzędzi wojny hybrydowej, z istotnym elementem cybernetycznym. „Relacje UE z Rosją drastycznie się zmieniły w ciągu ostatnich 5 lat. Kiedyś to był partner, z którym mieliśmy dwa szczyty każdego roku. Teraz Rosja jest krajem, z którym mamy duże różnice, który złamał integralność terytorialną Ukrainy i Gruzji” - powiedział.