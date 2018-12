Unia Europejska sama rozsadza się od środka

1. Wczoraj unijny komisarz ds. budżetu Gunther Oettinger poinformował, że Komisja Europejska jest gotowa zaakceptować deficyt sektora finansów publicznych we Francji na 2019 rok, wyższy niż 3% PKB jak to ujął „jako jednorazowy wyjątek”.

Oettinger usprawiedliwia prezydenta Francji Emmanuela Macrona, że musiał zwiększyć deficyt budżetowy (a w konsekwencji deficyt całego sektora finansów publicznych), ze względu na protesty tzw. żółtych kamizelek, ale jak dodał „pozostaje on silnym zwolennikiem Unii Europejskiej”.

Te zapowiedzi prezydenta Macrona adresowane do protestujących tzw. żółtych kamizelek, spowodują, że przedstawiony kilka tygodni temu Komisji Europejskiej francuski budżet z deficytem na poziomie 2,8% PKB, jest już nieaktualny. Rezygnacja z niektórych źródeł dochodów i nowe wydatki związane z podwyższeniem płacy minimalnej spowodują, że deficyt ten na pewno przekroczy 3% PKB (tzw. kryterium z Maastricht).

Francja ma dług publiczny sięgający 100% PKB (znacznie wyższy niż unijne kryterium długu wynoszące 60% PKB), ale w wartościach bezwzględnych wyniesie on na koniec tego roku przynajmniej 2,3 bln euro.

Zwiększenie deficytu wynikało miedzy innymi z obniżenia podatku dla osób samozatrudnionych do poziomu 15%, ale przede wszystkim z powodu wprowadzenia podstawowego dochodu gwarantowanego w wysokości 780 euro dla osób najuboższych i bezrobotnych, co ma kosztować około 10 mld euro rocznie, a co zdaniem rządzących ma wpłynąć na rozruszanie koniunktury.