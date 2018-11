Umowa na gaz z USA podpisana!

Umowa podpisana została na 24 lata. W komunikacie PGNiG czytamy między innymi, że dostawy do Terminalu LNG im. Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu od 2019 do 2022 roku wyniosą ok. 0,73 mld m sześciennych gazu po regazyfikacji łącznie w całym okresie, z kolei w latach 2023-2042 będzie to ok. 39 mld m sześciennych.