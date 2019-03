,,Ultrasi'' Putina mają dość reżimu

Udalcow (ma już na koncie pobyty w więzieniu za działalność opozycyjną) mówił, że chcą pokazać alternatywę i dla Putina i dla „prozachodnich liberałów opozycjonistów”. Można o nich rzec, że są bardziej putinowscy niż sam Putin (no może z wyjątkiem Udalcowa). Łączy ich przekonanie o konieczności wojny. To ich misja. Wojna o tradycyjne wartości, o ziemie, o „wyzwolenie bratniej Ukrainy do faszystowskiej junty”. Zbierają ludzi rozczarowanych polityką Putina w ostatnich latach. Po wybuchu wielkoruskiego nacjonalizmu i imperializmu w 2014 roku, szybko okazało się, że władza nie potrzebuje ideologicznych zwolenników. Nacjonaliści i imperialiści wzywający do odbudowy stalinowskiego imperium mogą czuć się wręcz zdradzeni przez władzę. Reżim Putina nie potrzebuje takich putinistów, którzy pamiętają wszystko, co lider powiedział i nawet obiecał. Reżim potrzebuje ludzi intelektualnie, poliyucznie i morlanie gotowych zmieniać poglądy i dostosowywać się do aktualnego kursu wskazanego przez Putina. Takich, którzy z antyzachodnich szowinistów w mgnieniu oka staną się liberałami i entuzjastami współpracy z Zachodem – np. gdyby doszło do jakiegoś nowego resetu. Tacy ludzie jak Girkin czy Udalcow mają zbyt sztywne kręgosłupy i są niewolnikami swoich niezmiennych przekonań. A w polityce to nie zawsze jest zaletą – zwłaszcza we współczesnej Rosji.

bb/Warsaw Institute