Ul. ,,Inki'' zniknie. Trzaskowski podpisał dokument. ,,Hańba''

„<<Warszawa dla wszystkich>>. Ale nie dla tych co ginęli za wolną Polskę. Dla tych miejsca nie ma. 13 grudnia zniknie Inka z Warszawy....”.

W związku z piątkową decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego, który podtrzymał wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, uchylonych zostanie ponad 40 zarządzeń wojewody, które zmieniały nazwy ulic w Warszawie w związku z ustawą dekomunizacyjną. W swojej autopoprawce wniesionej do projektu uchwały ws. ustalenia planu sieci publicznych szkół Rafał Trzaskowski proponuje przywrócenie nazw ulic sprzed dekomunizacji.

Stwierdził też, że pokazuje to, że Trzaskowski „[…] chce 13 grudnia znowu wprowadzić na ulice Warszawy komunizm, na co my jako radni PiS nie będziemy się oczywiście zgadzać”.