Ukraiński generał: Rosja szykuje się do ofensywy, ale jesteśmy gotowi ją odeprzeć

29.1.19 16:15

Nic nowego . Próbują przejąć kozacką ziemię , która nie należy ani do Ukrainy ani do Rosji .W tym całym konflikcie sił zawsze najbiedniejsi są autochtoni .

A jak Amerykanie przejęli Kalifornie , która należała do Meksyku ? Perswazją ? Niech Amerykanie najpierw przyjrzą się sobie zanim zaczną mieszać w innych regionach świata serwując swoje puste i wyświechtane już frazesy typu : wolność , demokracja . Zawsze chodzi im tylko i wyłącznie o własne interesy . Teraz mieszają na Ukrainie . A z tego może się zrodzić konflikt ogólnoświatowy . A Amerykanie sądzą , że wyjdą z tego nietknięci ? Zbyt wielu mają wrogów byłych i obecnych . Nie znają jeszcze tak jak Europejczycy prawdziwego kataklizmu wojny . Chcą go poznać ?