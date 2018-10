Ukraiński deputowany: Jesteśmy 100 lat za Polską!

Polityk odniósł się do słów premiera Wołodymyra Hrojsmana, który zapowiedział, że w przeciągu pięciu lat gospodarka kraju będzie znacznie silniejsza.

"Jak podliczyli specjaliści, żeby osiągnąć poziom z 2013 roku przy takim tempie pracy gospodarczej potrzeba 32 lat. A żeby osiągnąć poziom obecnej Polski potrzeba 100 lat" — powiedział Litwin i dodał "będzie to możliwe tylko wtedy, jeśli Polska się zatrzyma i będzie czekać na Ukrainę" - skomentował Litwin.

"Pod koniec sierpnia zadłużenie naszego kraju — zadłużenie zagraniczne — wyniosło 47,5 miliarda dolarów, a zadłużenie ogółem zbliżyło się do 75 miliardów. W projekcie budżetu na przyszły rok główną pozycją wydatków jest obsługa zadłużenia zagranicznego. To oznacza, że my, nasze dzieci i wnuki musimy orać i orać na MFW, na te sto osób, których zarobki kosmicznie rosną" - żalił się polityk.