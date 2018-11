Ukraińska pisarka: W Rosji mamy nowego Hitlera

Dlaczego Rosjanie zaatakowali na Morzu Azowskim trzy ukraińskie okręty? Pytana o to w rozmowie z Wp.pl ukraińska pisarka, Oksana Zabużko odpowiedziała krótko: "Dlaczego? Bo to są Rosjanie!"

"Mamy na Ukrainie ciągle wojnę, ciągłe prowokacje. Wy tego pewnie nie śledzicie. Ale może teraz w końcu cały świat, łącznie z Polską, to zobaczy…"- przekonywała pisarka i publicystka, która w wywiadzie dla Wirtualnej Polski skrytykowała władze naszego kraju za politykę zagraniczną.

"Czym się zajmuje wasz rząd? Przeszłością. IPN-em. A my teraz mamy wojnę, teraz mamy akty terrorystyczne. Polska polityka jest krótkowzroczna, a my teraz mamy Rosjan pod łóżkiem"-stwierdziła rozmówczyni Wp.pl. W ocenie ukraińskiej pisarki, najwyższy czas, aby Polska, jak i inne kraje, "obudziły się". Jak przekonywała Zabużko, wszyscy zapomnieli już o tzw. Memorandum Budapesztańskim z 1994 r., kiedy to Ukraina zrzekła się broni jądrowej w zamian za gwarancję bezpieczeństwa, a Stany Zjednoczone, Rosja i Wielka Brytania zagwarantowały jej respektowanie integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy.