Ukraińscy nacjonaliści zaatakowali Petra Poroszenkę

Kilka godzin wcześniej w Kijowie nacjonaliści próbowali wedrzeć się do budynków administracji prezydenckiej. Użyto gazu łzawiącego. Tam pierwszy raz tego dnia doszło do starć z policją, która próbowała ich powstrzymać. Jeden policjant został rannych.

-Każdy gniew musi mieć rozsądne granice. To, co zrobili przedstawiciele Korpusu Narodowego podczas wiecu w Czerksasach jest nie do zaakceptowania! Sprawiedliwy gniew na wykroczenia korupcyjne jest uzasadniony, ale czy może być uzasadnieniem dla czynów przestępczych? Oczywiście nie. Wielu agresywnie nastawionych młodych ludzi chciało hardkoru, a nie sprawiedliwości i prawa. Proszę prawdziwych patriotów, by pomyśleli o kraju i nie rozkręcali spirali nienawiści i chaosu, które niszczą kraj nie mniej niż korupcja, przeciwko której słusznie protestujecie – powiedział minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow