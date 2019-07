Ukraińcy zmienią nazwę ''Rosja'' na ''Moskwia''?

Poparł tę inicjatywę dziennikarz Ajder Mużdabajew. Uważa on, że „w zasadzie, ma on rację [doradca Zełenskiego – red.], bo to wszystko [co związane z Rosją – red.] zostało skradzione.

„W tych wiekach tak dużo ukradli, że już zapomnieli o tym, co zostało wcześniej skradzione. Nazwa Ruś skradziona, a ukradli ją u Ukrainy. Przecież Ruś to Ukraina, i nijak inaczej. Mam kolegę, który od dawna Rosję nazywa nie inaczej jak Moskowią. Uważa on, że nie ma żadnej Rosji” – przyznał. „Nie wiem, jak zrealizować tę propozycję. Z historycznego punktu widzenia jest to zupełna prawda. Teraz nadszedł czas, aby stworzyć warunki do jej przywrócenia” – powiedział.