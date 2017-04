Ukraińcy wjadą do UE bez wiz. Parlament podjął decyzję

reklama

Już wkrótce Ukraińcy będą mogli podróżować do Unii bez wiz. Parlament Europejski w głosowaniu dał zielone światło w tej sprawie.

Europosłowie zdecydowaną większością głosów opowiedzieli się za zniesieniem wiz dla obywateli Ukrainy. Projekt przepisów został już uzgodniony z państwami członkowskimi. Ukraińcy mający paszporty biometryczne będą mogli pozostawać w Unii przez trzy miesiące w ciągu półrocza. Zezwolenie nie będzie jednak ich uprawniać do podjęcia pracy.

„Wszystko wskazuje na to, że przepisy wejdą w życie najprawdopodobniej już na początku czerwca” - powiedział przewodniczący delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw Ukrainy Dariusz Rosati z PO. Podkreślił, że zniesienie obowiązku wizowego jest symbolem postępu, uczynionego przez Ukrainę w ostatnich latach w reformowaniu gospodarki i państwa. Ma być też zachętą do głębszych reform i skuteczności w zwalczania korupcji.

Równocześnie przygotowywane są przepisy, które będzie można zastosować, jeśli prawo bezwizowego wjazdu zostanie nadużyte.

