Ukraińcy ratują rynek pracy i polskie PKB

reklama

Fot. Pixabay reklama

Rzeczpospolita informuje, że coraz więcej Ukraińców chce pracować w Polsce. To już nie tylko pracownicy fizyczni, ale też wielu menedżerów, a także specjalistów IT. Nasz kraj staje się dla cudzoziemców bardzo atrakcyjnym rynkiem pracy. Przez zaledwie 9 miesięcy tego roku zlożono aż 100 tysięcy wniosków o zezwolenie na pobyt w Polsce.

Powyższa informacja oznacza, że nastąpił wzrost owych wniosków aż o 1/3 w stosunku do analogicznego okresu z roku 2015. Eksperci oraz pracodawcy są bardzo zadowoleni z tego, że trend się utrzymuje. Imigracja pozwala bowiem na zapełnienie luki po tych Polakach, którzy zdecydowali się na emigrację, zwłaszcza do Wielkiej Brytanii.

Aż 70 proc. wniosków składają Ukraińcy. Rok temu było ich o połowę mniej. Dzięki akceptacji takiego wniosku obcokrajowcy mogą legalnie pracować w Polsce. Eksperci są zgodni – przybywanie do nas Ukraińców jest korzystne dla naszej gospodarki. Dowodzi tego raport Funduszu Walutowego, wedle którego przybywanie do nas imigrantów, którzy w Polsce pracują, podnosi dobrobyt samego państwa, bez względu na to, jakie posiadają oni kwalifikacje.

dam/rp.pl/Fronda.pl

28.10.2016, 12:00