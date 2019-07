Ukraińcy chcą do NATO

Ciekawe, Ukraińcy jako członkowie NATO mogą odebrać "ukraińskie etniczne tereny w Polsce czyli Zakerzonie". Ukraińcy dozbrojeni przez USA i Polskę będą mieli taką możliwość a NATO nie zainterweniuje bo i dlaczego? USA, Niemcy bardziej kochają Ukraińców. Mało prawdopodobne ale po stracie zamieszkanego w większości przez Rosjan Donbasu taka sytuacja jest możliwa. Niestety PIS widzi wrogów w potencjalnych sojusznikach a przyjaciółmi określa naszych wrogów i kocha tych co z przyjemnością nas opluwają i wykorzystują.

Ile jest prawdy w tym co pojawiło się w necie że zakupione F16 latajœ w Izraelu i czy nasz nowy zakup w USA to częściowa spłata ustawy 447 i też dla wspomożenia Izraela? Jeśli to prawda to bym wolał te miliardy oddać bezpośrednio na dług w żydowskich bankach.

