Ukraina:wojna powoduje ubóstwo

O ubóstwie, które jest następstwem wojny mówi br. Bernard, albertyn, pracujący we Lwowie: „W naszym przytulisku jest duży procent osób pochodzących z rejonu, gdzie toczy się wojna. Są oni bardzo głęboko dotknięci przez konflikt. W okopach doświadczyli degradacji psychicznej, wchodząc w alkoholizm i uzależnienie od narkotyków. Kiedyś przyszedł do nas człowiek zupełnie zniszczony psychicznie. Było on wcześniej torturowany i teraz zupełnie postradał zmysły”.

Także rozwarstwienie społeczne jakie dziś obserwujemy na Ukrainie, zdaniem br. Bernarda generuje ubóstwo: „Na Ukrainie jest wielki rozdział pomiędzy ludźmi nieproporcjonalnie bogatymi, a tymi którzy cierpią wielką biedę. Jest wiele osób starszych, którzy za całe przepracowane ciężko, od rana do wieczora życie, używając polskiego przelicznika, otrzymują 200 złotych miesięcznie. I teraz taki człowiek, który z gruntu jest uczciwy i całe życie spędził pracując, zmuszony jest przychodzić do braci albertynów prosząc o kawałek chleba i talerz gorącej zupy, bo go na to nie stać.”