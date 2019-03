Ukraina: Zełenski wygrywa pierwszą turę wyborów

Bizon 31.3.19 20:00

To teraz przez najbliższe trzy tygodnie różni ukrainofile w Polsce będą nam tłumaczyć i wmawiać, że Zełenski to kandydat Moskwy. Nic, że Poroszenko nie reagował, gdy na Ukrainie dochodziło do antypolskich ekscesów, nic, że Poroszence sami Ukraińcy wystawili fatalną ocenę i widząc w nim zbawcę narodu przed laty, dzisiaj obdarzyli go tak naprawdę kompromitującym dla urzędującego prezydenta wynikiem - zobaczycie, jaka będzie przez trzy tygodnie jazda przeciwko Zełenskiemu i agitacja za Poroszenko w mediach głównego nurtu w Polsce od lewaków do tzw. niezależnych patriotów, już nie będzie, że komik, tylko człowiek Kremla.