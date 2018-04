Ukraina: Za zamachem na Cmentarzu Orląt stali Janukowycz i Rosja

Według komunikatu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymanych zostało dwóch sprawców wybuchu, jaki miał miejsce na Cmentarzu Obrońców Lwowa. Atak finansowany był przez współpracowników byłego prezydenta Wiktora Janukowycza. Szef SBU Wasyl Hrycak, dodaje, że został on przeprowadzony przy wsparciu rosyjskich służb specjalnych.

13 marca doszło do eksplozji na Cmentarzu Orląt. Na szczęście nikt nie ucierpiał, nie doszło też do zniszczeń. Wybuch miał miejsce kilkanaście metrów od budynków gospodarczych nekropolii. Niestety to nie wszystko, gdyż 23 marca podpalony został autokar należący do polskiej firmy turystycznej.

„W tych dniach pracownicy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymali dwóch sprawców wybuchu na polskim Cmentarzu Orląt, który znajduje się na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, którzy podpalili także polski autobus turystyczny” – przekazało biuro prasowe SBU.

Ukraińskie służby utrzymują, że zatrzymani mężczyźni ponoszą odpowiedzialność za obydwa incydenty.

mod/PAP,Fronda.pl