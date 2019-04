Ukraina: Wołodymyr Zełeński nowym prezydentem

Bizon 21.4.19 19:31

Jakie to wspaniałe uczucie, gdy polskojęzyczne media ukrainofilskie wyją ze wściekłości, że wygrał nie ten, co ich zdaniem powinien. Na TVP Info rozpacz i żałoba, w studio pieczołowicie wyselekcjonowani rozmówcy, fanatycy Poroszenki, nie było ani jednej osoby dla kontrastu, która mówiłaby ciepło o nowym prezydencie. Tytuł na pasku donosi, że Zełenski zwyciężył w drugiej turze, gdyż zbrodnią byłoby napisanie prawdy: "Zełenski prezydentem Ukrainy". Nie żebym cieszył się ze zwycięstwa tego, czy innego kandydata. Mnie po prostu cieszy, że przegrał Poroszenko. Tak go ocenili sami Ukraińcy, że jego udziałem stał się wyborczy blamaż. A i w Polsce poza skrajnymi ukrainofilami i filosemitami nikt nie będzie za nim płakał, ponieważ nie robił absolutnie nic, gdy na Ukrainie dochodziło do antypolskich ekscesów. Myśląc o Poroszence zawsze będę miał przed oczami rząd warszawski, którego nie nazywam polskim, który po każdym antypolskim skandalu na Ukrainie udawał, że oplucie nas, to tak naprawdę opady deszczu i dalej klęczał przed Poroszenką.