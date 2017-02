Ukraina w NATO? Poroszenko planuje referendum

reklama

Czy Ukraina gotowa jest na przystąpienie do NATO? O członkostwo kraju w sojuszu zamierza zapytać swoich obywateli Petro Poroszenko. Prezydent zapowiedział rozpisanie referendum w tej sprawie. Z ubiegłorocznego grudniowego sondażu wynika, że prawie połowa obywateli tego kraju oddałaby głos za członkostwem. Eksperci wskazują natomiast, że NATO nie jest gotowe na przyjęcie Ukrainy.

– Sojusz jest skupiony na wzmacnianiu wschodniej flanki – powiedział w rozmowie z „Gazetą Polską Codziennie” Linas Kojal, litewski politolog.

Ekspert jest zaniepokojony stale pogarszającą się sytuacją w położonej w Donbasie Awdijiwce. Prorosyjscy terroryści nie ustają w atakowaniu tamtejszej armii. Kojal stwierdził, że obecnie NATO nie jest w stanie „zagwarantować Ukraińcom pomocy w ramach art. 5. w obliczu wojny z Rosją”.

W efekcie zaostrzenia walk prezydent Petro Poroszenko zapowiedział rozpisanie referendum ws. członkostwa jego kraju w NATO.

Jak wynika z ubiegłorocznego grudniowego sondażu 47 proc. obywateli Ukrainy oddałaby głos za członkostwem w sojuszu, a przeciw było wówczas 37 proc. respondentów.

– Przystąpienie Ukrainy do NATO mogłoby zmusić władze w Kijowie do szybszego rozwoju przemysłu wojskowego – powiedział „Codziennej” Mychajło Krapiwka, ekspert ds. gospodarczych. – Skutkowałoby to w dość krótkiej perspektywie wytworzeniem nowej broni, pozwalającej skuteczniej walczyć z Rosją – dodał.

9.02.2017, 9:05