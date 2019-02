Ukraina. Putin szykuje zamach stanu w Kijowie i przygotowuje się do zbrojnej inwazji na pełną skalę

Rosyjska interwencja w wybory prezydenckie na Ukrainie stanowi wyzwanie dla całego międzynarodowego systemu bezpieczeństwa. Jeśli kremlowski scenariusz ingerencji Rosji w ukraińskie wybory zakończy się sukcesem, będzie to geopolityczna katastrofa w skali europejskiej i globalnej. Rosyjski imperializm powstanie z popiołów i niezwłocznie zacznie destabilizować całą Europę Środkowo-Wschodnią. Kraje bałtyckie, Polska i Rumunia staną się celem rosyjskiej agresji i areną intensywnej wojny hybrydowej. W przypadku realizacji tego scenariusza cała cywilizacja zachodnia stanie nad krawędzią przepaści…

Celem Putina jest zwycięstwo w wyborach prezydenckich, które odbędą się na Ukrainie 31 marca. Chce, by w fotel prezydenta w Kijowie wsiadł się prorosyjski polityk. Aby osiągnąć swoje cele, zamierza sprowokować nową rewolucję w sąsiednim kraju. Chce tymczasowo „dekapitować” Ukrainę, by w momencie chaosu dokonać militarnej inwazji i doprowadzić swojego protegowanego do władzy w Kijowie.