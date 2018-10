Ukraina nie odpuści Rosji Morza Azowskiego

Wydaje się, że pełnię zagrożenia w Kijowie zrozumiano dopiero niedawno. Na początku września Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy zatwierdziła szereg działań na rzecz obrony interesów Ukrainy na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim. W połowie września Państwowa Służba Graniczna poinformowała o wysłaniu kilkuset przedstawicieli służb specjalnych do pododdziałów na obu tych akwenach w celu przeciwdziałania poczynaniom Rosji. USA wezwały Rosję do zaprzestania nękania statków płynących od ukraińskich portów i w ramach pomocy Ukrainie dostarczyły jej pod koniec września dwa kutry patrolowe dom służby na Morzu Azowskim. Na początku października szef sztabu sił zbrojnych Wiktor Mużenko zapowiedział, że Ukraina zbuduje na wybrzeżu Morza Azowskiego bazę marynarki wojennej i będzie nadal wzmacniać w tym rejonie swoje siły zbrojne. Mużenko dodał, że Ukraina już wzmocniła w tym rejonie swoje siły powietrzne, lądowe, morskie i artyleryjskie. Kilka dni później sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wskazał na obawy co do sytuacji na Morzu Azowskim. Obserwujemy, że ruch statków handlowych utrudnia rosyjska obecność na tym akwenie, to element kampanii, która ma podkopać stabilność Ukrainy – powiedział Stoltenberg. Wydaje się, że jeśli Putin pójdzie – po nieudanych ewentualnie dla niego wyborach prezydenckich na Ukrainie – na zaostrzenie relacji z Kijowem, to właśnie Morze Azowski może stać się głównym polem starcia.

Warsaw Institute