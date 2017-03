reklama

Wybuch w kopalni w obwodzie lwowskim. Co najmniej 8 górników zginęło, są też ranni. Z ponad dwudziestoma górnikami nie ma kontaktu.

Do wybuchu i zawalenia się ściany doszło w kopalni węgla „Stepowaja” we wsi Głuchów w rejonie sokalskim. Kopalnia należy do przedsiębiorstwa Lwiwwuhilla. Ofiar może być więcej, bo los 24 górników nie jest znany.

Do zdarzenia doszło na głębokości 550 metrów. Pod ziemią pracowało wówczas 172 górników. Akcja ratunkowa trwa. Ustalane są przyczyny wybuchu.

dam/IAR



2.03.2017, 15:50