Ukradł rower wart 400 zł, trafił do zakładu zamkniętego na 10 lat. Jest decyzja Sądu Najwyższego

Sąd Rejonowy w Zamościu przesłuchał w czerwcu 2008 roku dwóch psychiatrów, którzy orzekli, że Lucjan K. jest niepoczytalny. Psycholog z kolei wydał o mężczyźnie opinię… bez zbadania go, opierając się jedynie na materiałach sprawy. Opierając się na tej opinii sąd uznał, że nie można wykluczyć popełnienia takiego czynu przez podsądnego w przyszłości i umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym jest zasadne. K. nie złożył zażalenia na decyzję sądu i w lutym 2009 roku trafił do szpitala psychiatrycznego.