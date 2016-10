Wzięła pod dach 12-latka z Afganistanu, odkryła że jest.. dorosły

reklama

Pewna kobieta w Wielkiej Brytanii ulitowała się na 12-latkiem z Afganistanu i wzięła go pod swój dach. Do chwili zamieszkania z opiekunką, dziecko przebywało w obozie dla uchodźców z innymi dziećmi w wieku od 12 do 14 lat.

Opiekunka w pewnym momencie nabrała podejrzeń wobec podopiecznego, bo dziecko było nadzwyczaj dojrzałe jak na swój wiek. Chłopiec miał zarost i było zadziwiająco silny. Przy okazji - bardzo dobrze znał się na broni.

Ośrodek dla młodych uchodźców, do którego trafił Jamal, bo tak jest na imię chłopcu - nie widział nic dziwnego w tych nadmiernie rozwiniętych, ,,dorosłych'' cechach u 12-latka.

Kiedy zabrano Jamala na kontrolę do dentysty, okazało się, że jego uzębienie wskazuje na wieki 21 lat!

Kobieta nie sądziła, że przyjmując do domu 12-letnią sierotę z ogarniętego konfliktem Afganistanu, wzięła do siebie 21-latka, który w dodatku miał w telefonie dziecięca pornografię i filmy kręcone m. in, przez talibów.

Szybko okazało się, że uchodźca jest prawie o dziesięć lat starszy, niż wynikałoby z informacji ośrodka uchodźców.

Ilu takich ,,chłopców'' ze słowem dżihad na ustach i okrzykiem ,,Allahu akbar'' zostanie przewiezionych do UK lub do innych Państw i ilu z nich oszuka niezbyt dociekliwych urzędników?

Czy musi się stać kolejna tragedia, żeby zaczęto sprawdzać w bardziej wnikliwy i szczegółowy sposób personalia przyjmowanych nielegalnych imigrantów?

LDD/rmf24.pl/fronda.pl

24.10.2016, 7:36