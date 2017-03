Ujazdowski prawie jak Niesiołowski: Prymitywna strategia Kaczyńskiego

Europoseł Kazimierz Michał Ujazdowski w wywiadzie dla RMF FM bardzo ostro skrytykował PiS i prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego za działania związane z niedawnymi wyborami przewodniczącego Rady Europejskiej.

Ujazdowski powiedział w wywiadzie, że działania prezesa PiS są dalekie od "wymogów politycznego patriotyzmu":

"To, co robiło Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich dniach nie ma żadnego związku z polityką narodową, z wymogami patriotyzmu. To był wyłącznie teatr na użytek najbardziej twardej części wyborców Prawa i Sprawiedliwości" - stwierdził.

Zdaniem Ujazdowskiego odpowiedzialność za ostatnie wydarzenia ponosi tylko Jarosław Kaczyński;

"Polska dyplomacja szła za prymitywną strategią obraną przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego i rzeczywiście ta sprawa pokazuje strukturalny problem: że jego decyzje nie podlegają rozliczeniu demokratycznemu" - mówił Ujazdowski.

W opinii europosła fakt, że polski rząd nie poparł Donalda Tuska, nie będzie miał pozytywnych konsekwencji:

“Od tej retoryki trzeba odejść (…) Polski nie stać na to, żeby być skłóconą z całym światem, rząd musi zrewidować stanowisko” - nawoływał Ujazdowski w RMF FM.

daug/RMF FM