Ujawniono nową skandaliczną wypowiedź Grossa o Polakach

Jeśli Grossowi i Stachuwi potrzeba, to ponownie podaję swoje informacje:

A przy okazji: Czy policja granatowa w czasie wojny była polską? Miała polską centralę?



Problem żydowski w Polsce nie jest mi bardzo obcy.

W jednym z badań genetycznych wskazano mi blisko tysiąc krewnych, a wśród nich dwóch Żydów amerykanskich. Są nawet dość blisko ze mną spokrewnieni. Noszą nazwiska mojego dziadka. Spotkałem się z jednym z nich.

Ale także w inny sposób zetknąłem się z problemem Żydów.

Moja matka nieregularnie pracowała w Sączu u człowieka polskiego wczesnego podziemia,S.N, którego żona miała zwyczaj, rękami mojej Mamy, posyłać po bochenku chleba pod ogrodzenie sądeckiego getta, by przerzucić żebrzącym tam żydowskim dzieciom. Kiedyś została przez Niemca zauważona, powalonana ziemię i skopana, a była w ciąży z moim bratem...

Ojciec mój często pracował u gospodarza biznesmena, który u siebie w tej samej pracy „przechowywał” kilku Żydów: otrzymał od władz polskich wyróżnienie.

Wykryłem nadto i upubliczniłem także związaną z Żydami tragedię w mojej okolicy: dworski gajowy, Michał W., przechowywał u siebie na leśniczówce Żyda. Niemcy podpalili mu dom i jego samego własnoręcznie kolbami wpychając go do ognia, żywcem spalili (Żyd został zastrzelony w ogrodzie trakcie ucieczki z tego domu). Odnotował to w swoich książkach także slynny W. Bartoszewski, a nadto upamiętniono ofiarę Michała Wójcika tablicą w tzw. Kaplicy Pamięci w Toruniu.

Dlatego mogło mnie piekielnie zaboleć, gdy syn tegoż Żyda i krewny kilku zamordowanych przez Niemców przy budowie drogi do zapory Czchów, Izak, mimo że poznał prawdę i sam doznał ode mnie wydatnej pomocy, zmontował oskarżenie do sądu Yad Washem na eksterminację jego rodziny przez ponoć mieszkańców wioski!

I dlaczego, poznawszy już prawdę, nie zdołał przed śmiercią wycofać oskarżenia sądowego?

Tę niesprawiedliwość musiałem upublicznić. Ale po co było mu organizowanie tej nagonki? To zagadka… chyba dla Żydów! Ale czy oni odpowiedzą?