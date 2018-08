,Uff, co zrobisz z płodem? Do kibelka się raczej nie zmieści''

"Uf! Co zrobisz z płodem? Do kibelka się raczej nie zmieści. -Zmieścił się i wszystko spłukałam" - to jeden z wielu autentycznych i przerażających dialogów, jakie można znaleźć na aborcyjnym forum, gdzie administratorki doradzają kobietom (i nie tylko kobietom, zdarzają się "zatroskani" ojcowie), w jaki sposób zabić swoje nienarodzone dziecko.

Fundacja Pro Prawo do Życia złożyła już zawiadomienie do Prokuratury, a zaangażowanie wielu osób, które również przeraził ogrom zła dziejący się w tamtym miejscu, sprawiło że Prokuratura zajęła się sprawą forum, jego administratorek oraz osób, które się tam udzielały. Utrudniło to w znacznym stopniu działalność zarobkową sprzedawców i pośredników w sprzedaży pigułek aborcyjnych. Fundacja jednak o tym, czym zajmują się aborcjonistki, tak krzyczące o podziemiu aborcyjnym i same na nim zarabiające, chce poinformować całe społeczeństwo.

We Wrocławiu zawieszony został więc kolejny plakat Fundacji Pro-Prawo do Życia. Widnieje na nim wspomniany wcześniej dialog oraz nienarodzony człowiek, znaleziony w oczyszczalni ścieków. Bardzo prawdopodobne, że znalazł się tam dlatego, że "udało się" zmieścić go i spłukać w toalecie matce, która zażyła środki poronne.

Kobiety związane z aborcyjnym forum jeszcze niedawno twierdziły na różowej okładce Wysokich Obsaców, że "aborcja jest ok". Tymczasem wynik ich działalności wygląda tak, jak na zdjęciu obok cytatu.

Fundacja Pro - Prawo do życia

http://pigulkiaborcyjne.info/