UE zdąży zablokować Nord Stream 2? ,,Jest szansa''

Negocjacje nad przepisami utknęły w martwym punkcie w ubiegłym roku podczas przewodnictwa Austrii i Bułgarii we Wspólnocie. Wiceminister Michał Kurtyka powiedział, że Polska wiąże nadzieje z Rumunią, która od stycznia kieruje pracami Unii.

Objęcie Nord Stream 2 znowelizowaną dyrektywą spowoduje, że koszty całej inwestycji wzrosną, co może doprowadzić do opóźnienia, bądź wstrzymania budowy.

Wczoraj także Komisja Europejska wyrażała nadzieję, że zmiany w przepisach zostaną uzgodnione jeszcze przed majowymi wyborami do europarlamentu.

Brak decyzji do wyborów to ryzyko przedłużenia prac do jesieni, a nawet i końca roku, kiedy ma być sfinalizowana budowa drugiej magistrali Gazociągu Północnego. Jeśli Nord Stream 2 powstanie szybciej niż unijne przepisy, nie zostanie nimi objęty.