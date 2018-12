UE potępia rosyjską agresję. Premier: To zasługa polskiej dyplomacji

"Polska niezmiennie stoi na stanowisku bardzo krytycznym w odniesieniu do tego, co się tam stało. Jesteśmy bardzo aktywni w ramach wypracowywania odpowiedniego kształtu oświadczenia"- podkreślił szef polskiego rządu. Premier zwrócił uwagę, że unijne stanowisko wskazuje na naruszenie prawa międzynarodowego przez Rosję, podkreśla również żądanie uwolnienia marynarzy.

"W ramach naszych działań dyplomatycznych zabiegaliśmy o jak najbardziej jednoznaczne zapisy. UE to umiejętność wypracowania kompromisu (...) i to, co zostało ujęte w zapisach końcowych z tego posiedzenia, było tym, co maksymalnie dało się uzyskać- oceił Morawiecki. Premier zwrócił uwagę, że należy do przywódców podkreślających niebezpieczeństwa związane z agresywną polityką Kremla i właśnie dzięki działaniom tej grupy szefów rządów i prezydentów Rada napiętnowała rosyjską agresję.