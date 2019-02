UE i NATO zapisane w konstytucji Ukrainy. Poroszenko podpisał nowelizację

Jak pisaliśmy poprawki wcześniej przyjęte przez parlament, polegają na wpisaniu do konstytucji Ukrainy dążenia do NATO i UE.

– Dziś już nie będziemy oglądać się na Rosję. Nie będziemy prosić o pozwolenie Putina – mówił Poroszenko nawiązując do tego, że pod naciskiem Rosji ówczesny prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz odstąpił od podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE, co stało się pierwszym powodem do protestów na Majdanie w Kijowie, które przekształciły się w Rewolucję Godności. – Idziemy własną drogą, sami podejmujemy decyzje jak zapewnić naszemu krajowi bezpieczeństwo, niepodległość i terytorialną integralność.