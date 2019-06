Udostępnij: Czy wygrana z Izraelem to będzie antysemityzm?

Oskarżają nasz naród o zbrodnie, które popełniali Niemcy, by w ten sposób wywrzeć na nas dużą presję. Wszystko staje się dziś antysemityzmem, każda okazja jest dobra, by pałką rzekomej niechęci do Żydów walić Polaków w łeb. Organizowane są prowokacje, nakręcane antyżydowskie emocje, szerzona kłamliwa narracja o wojnie.