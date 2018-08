Udar mózgu - skąd się bierze i jak się go strzec

Udar mózgu to najczęstszy z udarów. Jego przyczyną jest zwykle silne zwężenie lub wręcz zamknięcie światła naczynia, które doprowadza do części mózgu krew. Niestety - udar często prowadzi do śmierci. Oto jego przyczyny, rodzaje oraz powikłania...

udar niedokrwienny (około 90%):

zakrzepowo-zatorowy;

zatorowy

hemodynamiczny.

wśród nich wyróżniamy krwotoki śródmózgowe.

udar mózgu przejściowy (TIA), które mijają w przeciągu doby;

udar mózgu ustępujący (RIND), którego symptomy mijają w ciągu kilku tygodni;

udar mózgu dokonujący (CS), w którym objawy są ciągle odczuwalne, jedynie nasilenie częściowo maleje;

udar mózgu postępujący (PS), który pojawia się nagle i charakteryzuje się stopniowymi zaostrzeniami objawów;

udary krwotoczne (około 10%):Podział udaru mózgu ze względu na postęp choroby:Osoby po udarze często mają trudności w powrocie do pełnej sprawności fizycznej. Jeśli wystąpiła silna forma udaru i objął on większą część mózgu osoba chora może już nigdy nie wrócić do normalnego trybu życia i będzie potrzebować stałej opieki. Trudności w mowie i paraliż mogą nigdy nie ustąpić, co zmniejszy kontakt z osobą chorą i jej sprawność fizyczną. Natomiast jeśli udar mózgu nie był aż tak rozległy, zwykle dochodzi jedynie do lekkiego paraliżu, przez co chory może mieć problem z poruszaniem się lub nieduże trudności z wypowiadaniem się. Przede wszystkim osoba chora powinna trafić pod opiekę lekarzy w ciągu czterech godzin od wystąpienie udaru. Wtedy jego skutki mogą być choć częściowo odwracalne.

JAK ZAPOBIEGAĆ

Trzeba wyeliminować wszystkie ewentualne przyczyny niedokrwienia. Po pierwsze - to dobra dieta. Należy spożywać spore ilości owoców i warzyw, a zwłaszcza przetwory pomidorowe. Posiadają karotenoid - likopen, który jest silnym przeciwutleniaczem zmniejszającym ryzyko udaru. Warto jeść też gruszki i jabłka. Następnie przydadzą się regularne ćwiczenia. Ci, którzy nie ćwiczą wcale lub prawie wcale, mają znacząco wyższe ryzyko udaru - nawet o 46 procent - od tych, którzy ćwiczą regularnie. Wreszcie waga - nadwaga i otyłość to dobre warunki dla udaru. Jeśli chcesz się ustrzec przed udarem, powinieneś schudnąć i utrzymać prawidłową wagę. Naturalnie odstaw zbyt duże ilości alkoholu - więcej niż jedno piwo to już zdecydowanie za dużo. O paleniu nie warto wspominać - to jeden z głównych czynników ryzyka. Także palenie bierne!

Dodatkowo, warto jeść gorzką czekoladę, najlepiej powyżej 90 proc. kakao, a także pożywać produkty pełnoziarniste. Chleb pełnoziarnisty, ryż brązowy, pełnoziarniste makarony, owies, gryka, kasze.