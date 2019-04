Uczniowie ,,ofiarami'' strajku? Mogą nie przystąpić do matury

polak 17.4.19 12:44

mam lepsze propozycje niż ten komuch ---nauczycielom 2500zl na rękę .- tylko 7 godzin na tydzień,-jeden rok pracy i dwa lata płatnego urlopu od ""bachorów""-po 15 latach pracy możliwość pójścia na emeryturę 100% --dodatek do mieszkania w 100% ,-bezpłatny transport (kolej autobusy samoloty)-dodatek do pensji --netto 1500zł co miesiąc ,że nie będziemy wyjeżdżać z kraju do niemiec --nauczyciele będę startował na przewodniczącego związku --broniarz ani ci zPełO nie dają tego co ja