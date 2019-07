Uczeń protestował przeciw wychwalaniu Bandery, a jego rodzice mogą mieć kłopoty. Anna Sobecka reaguje!

add 16.7.19 13:19

A komuniści to co głaskali ludzi? Jak cie ktoś morduje, przejmuje władze siłą to co, bedziesz siedział i milczał ?



Po drugie nie zmieniaj tematu. Są pewne wydarzenia które nie powinny budzić zadnej wątpliwości co do katów i ofiar i taka jest kwestia rzezi wołyńskiej gdzie polska ludność cywilna była likwidowana w okrutny sposób przez ludzi podajacych sie za przedstawicieli narodu ukraińskiego. Mordowali też ludzi innych narodowości oraz swoich którzy pomagali polakom. Każdy może mieć inne zdanie ale prawda leży tylko po jednej stronie i trzeba stać na jej straży i na straży pamięci zamordowanych w nieludzki sposób. Jeżeli nie potrafimy zadbać o tych ludzi to Polska istnieje tylko teoretycznie.