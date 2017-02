Uczczenie gen. Kuklińskiego pomnikiem coraz bliżej

reklama

reklama

Pomnik gen. Kuklińskiego coraz bliżej realizacji

Rada Miasta Krakowa przeznaczyła w tegorocznym budżecie 600 tysięcy złotych na budowę pomnika generała Ryszarda Kuklińskiego na placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego (dawniej Dworcowym).

Jest to połowa kwoty potrzebnej do wzniesienia monumentu ku czci pierwszego polskiego oficera w NATO będącego także Honorowym Obywatelem Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, który to zaszczyt bardzo sobie cenił. Wielokrotnie podkreślał, że właśnie podwawelski gród utorował mu drogę powrotną do Polski, zapraszając do odebrania tego tytułu wiosną 1998 roku.

Będące inicjatorem budowy pomnika Stowarzyszenie im. płk. Ryszarda Kuklińskiego pozwolenie na jego budowę uzyskało w listopadzie 2015 roku. Do tej pory zebrało około 150 tysięcy złotych, liczy także na hojne dotacje władz państwowych z Prezydentem RP na czele.

Monument, na który składają się wysoka na 9,5 metra i przypominająca szablę parabola oraz biegnący pod nią walący się mur berliński z wyrwą w kształcie litery V zaprojektowali profesor Czesław Dźwigaj z architektem Krzysztofem Lenartowiczem.

Jerzy Bukowski

4.02.2017, 12:40