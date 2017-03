Uchodźcza fala uderza we Włochy! Silniejsza niż dotąd!

reklama

Ogromne liczby ludzi z Libii znów przypływają do Włoch. Wszystko wskazuje na to, że w Półwysep Apeniński uderzy kolejna fala kryzysu uchodźczego.

Od początku roku Włosi przejęli na Morzu Śródziemnym 15 tysięcy osób płynących z Libii. Jest to wzrost o 81 procent w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku. W całym 2016 r. przez Morze Śródziemne przypłynęło do Włoch 180 tysięcy osób, które próbowały dostać w tym kraju azyl.

Zwiększone liczby wypływających z Libii spowodowane są w miarę spokojnym zimowym morzem ale przede wszystkim obawami potencjalnych imigrantów, że wkrótce ta droga dostania się do Unii zostanie zamknięta, tak jak została w zeszłym roku zamknięta droga przez Turcję, w wyniku porozumienia z rządem tureckim. Na razie jednak, z powodu słabości rządu libijskiego, nie widać realnych możliwości zawarcia umowy z rządem Libii, której byłby w stanie dotrzymywać.

emde/Euroislam.pl

6.03.2017, 11:30