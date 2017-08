Uchodźcy z Mosulu wracają do domu

253 tysiące uchodźców z Mosulu wróciło do domu- poinformował Dżasem Mohammed al-Dżaf, iracki minister ds. migracji, cytowany przez serwis Iraqinews.com.

Mieszkańcy Mosulu uciekli ze swojego miasta w trakcie walk armii irackiej z Państwem Islamskim, zakończonych 10 lipca. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) informowała w zeszłym tygodniu, że Mosul opuściło ok. 839 tys. osób, czyli ok. 140 tysięcy rodzin. Mosul jest drugim co do wielkości miastem w Iraku. W 2014 liczba jego mieszkańców wynosiła ok. 2 mln. W czerwcu tego samego roku ISIS zdobyło Mosul, a swoje domostwa opuściło około pół miliona mieszkańców miasta. Uchodźców było w sumie ponad milion.

W Iraku wciąż pozostaje niemal 3,3 mln uchodźców wewnętrznych, ale ponad 2 mln osób, które opuściły swoje miejsce zamieszkania od czasu rozpoczęcia walk z Państwem Islamskim wróciło już do domu.

Bitwa o Mosul, rozpoczęta w listopadzie 2016 r., zakończyła się 10 lipca 2017 r. Na początku tego roku armia Iraku wyparła ISIS ze wschodniej części miasta, która ucierpiała znacznie bardziej, niż jego zachodnia część.

W nadchodzącym roku akademickim swoją działalność wznowi uniwersytet położony we wschodniej części Mosulu. W mieście wciąż dochodzi jeszcze do ataków ze strony ukrytych komórek Państwa Islamskiego. Dzieje się to zwłaszcza w zachodniej części Mosulu. Armia iracka przygotowuje się do wyparcia terrorystów z miasta Tel Afar. Zachodnia część prowincji Anbar oraz dystrykt Hawidża wciąż pozostają w rękach ISIS.

JJ/PAP, Fronda.pl