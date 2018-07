Uchodźcy wracają do domów! Jadą tam na wakacje

Mimo, że otrzymali status uchodźcy z powodu "zagrożenia życia w kraju urodzenia" to jednak wracają. Sekretarz stanu ds. azylu i migracji Belgii podaje zaskakujące dane.

115 osób posiadających status uchodźcy postanowiło odwiedzić swoje rodzime kraje w przeciągu ostatnich szcześciu miesięcy. Statystyki stale rosną, a zdaniem urzędników poświadcza to, że nie czują się zagrożeni w kraju, z którego uciekli.

Szczególnie ciekawy jest fakt, iż zdecydowana większość z tych osób to obywatele Iraku, Syrii i Afganistanu.

"Oferujemy ochronę międzynarodową osobom, które nie mogą powrócić do swoich krajów pochodzenia. Daje im to pewne uprawnienia, ale także podlegają oni pewnym warunkom. Jednym z nich jest to, że nie wracają. Każdy, kto dobrowolnie wyjeżdża na urlop, pokazuje, że nie obawia się prześladowań. W przeciwnym razie nie wróciłby, prawda?" - powiedział Theo Francken.

Sekretarz stanu podkreślił, że wzrost w statystykach związany jest z szybszą i skuteczniejszą wymianą informacji pomiędzy krajami UE. Jeśli osoba posiadająca status uchodźcy korzysta z lotniska to kraj, w którym jest zarejestrowany, natychmiast jest o tym informowany.

mor/niezalezna.pl/Fronda.pl