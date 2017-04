Uchodźcy? NIE! Polski rząd NAPRAWDĘ pomoże Syrii

reklama

Ok. 4 mln zł planuje przeznaczyć polski rząd na odbudowę domów dla rodzin w Syrii. Projekt ma być realizowany we współpracy ze stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

"Podjęliśmy dziś decyzję, że będziemy realizować razem ze stowarzyszeniem, księdzem profesorem Waldemarem Cisło kolejny projekt. To będzie odbudowa domów dla osób, dla rodzin w Syrii. Polski rząd przeznaczy około czterech milionów złotych na realizację tego projektu" - poinformowała na konferencji prasowej we wtorek premier Beata Szydło.

Podkreśliła, że rząd nie jest obojętny na to, co dzieje się w regionach świata, w których toczą się działania wojenne. "Ci ludzie nie chcą opuszczać swoich domów rodzinnych, ci ludzie chcą być tam, to jest ich ojczyzna oni potrzebują pomocy, chcą pokoju, chcą tam normalnie żyć" - dodała. Jak podkresliła, polski rząd w 2016 r. przeznaczył cztery razy więcej pieniędzy na pomoc niż 2015 r.

Dyrektor sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie ks. prof. Waldemar Cisło zapowiedział, że pomoc będzie kierowana głównie do Aleppo. Podkreślił, że wytypowano już 680 mieszkań, które nadają się do remontu. "Niektóre z nich potrzebują tylko odmalowania, odświeżenia, niektóre wstawienia okien, drzwi. I w ten sposób zatrzymamy tam 680 rodzin, czyli ponad 3 tys. osób. Jednocześnie damy im nadzieję" - dodał.

Zwrócił uwagę, że pomoc finansowa pozwoli rodzinom na powrót do ich mieszkań. "Ci ludzie, zamiast mieszkać w garażach, mieszkać po kilka rodzin w wynajętych domach, a czynsze są bardzo wysokie, dzięki tej pomocy będą mogli wyremontować jeden pokój, wrócą do siebie" - mówił.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak powiedział, że mechanizmy przymusowej relokacji imigrantów i uchodźców nie są rozwiązaniem. Jego zdaniem pomocy należy udzielać im na miejscu, aby mogli odbudowywać swoje domy i wrócić do normalnego życia.

Szef MSWiA podkreślił, że polski rząd pomaga potrzebującym na miejscu. "To są bardzo dobrze wydane pieniądze, które docierają do ludzi pokrzywdzonych. Pozwalają na to żeby ci ludzie mogli żyć w miarę normalnie, żeby mogli odbudować swoje domy" - powiedział Błaszczak.

11.04.2017