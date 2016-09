Uchodźca zgwałcił 8-latkę. Niemiecka policja zabiła... jej ojca

reklama

W jednym z niemieckich ośrodków dla uchodźców doszło do niebywałych, dantejskich scen. W nocy z wtorku na środę niemiecka policja wkroczyła do ośrodka, by aresztować 27-letniego uchodźcę podejrzanego o zgwałcenie ośmioletniej dziewczynki. W tym momencie gwałciciela zaatakował z nożem ojciec dziecka. Krzyczał: "Nie przeżyjesz tego!" i chciał go zabić.

Co zrobili policjanci? Ojca, który był bez wątpienia w głębokiej, zupełnie uzasadnionej furii po tak obrzydliwej zbrodni na jego dziecku, po prostu zastrzelili.

Tymczasem ohydny gwałciciel zwabił dziewczynkę do lokalnego parku i tam ją zgwałcił. Wszystko działo się w Berlinie. Oto państwo Angeli Merkel - biedni uchodźcy gwałcą małe dzieci, a ich ojcowie, którzy nie mogą poradzić sobie z bólem po tym wydarzeniu, są po prostu zabijani przez policję.

Brawo, Merkel! Oto, jaki świat zafundowałaś swoim obywatelom...

28.09.2016, 11:10