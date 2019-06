U lewicowo-liberalnych 'elit' bez zmian... Gretkowska o PiS: Gomułkowskie KOMUCHY!!!

"Za poprzednich rządów Kaczyńskiego, wy gomułkowskie komuchy, wyrzucaliście mnie z pracy. (...) Nie dyskutujecie z faktami, bo one dla was nie istnieją, jeśli są niewygodne. Na tym polega daltonizm polityczny " -pisze Manuela Gretkowska.

"Podobnie jak poeta Zagajewski powiedziałam prawdę. On stwierdził o Szydło: 'Nie zna języków obcych, okropnie się ubiera, mówi głosem przedszkolanki w depresji...'. Uzupełnię ten celny opis udręczonej Matki Boskiej pisowskiej, że nosząc mundurowe garsonki i wożąc się limuzynami, udaje patrycjuszkę przypiętą do swojej roli broszką"-pisze dalej. Zdaniem pisarki, Beata Szydło "nie ma swojego zaplecza politycznego", jest "marionetką" i "popychadłem Kaczyńskiego", który wysyła ją do "sprzątania politycznego syfu 27 do 1".