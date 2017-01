Tyszka: Wpisać do Konstytucji zakaz zadłużania państwa

reklama

Poseł Kukiz'15 i wicemarszałek Sejmu, Stanisław Tyszka zorganizował dziś konferencję prasową dotyczącą zadłużenia państwa.

Tyszka poinformował, że w Polsce mamy do czynienia z poważnym kryzysem finansowym, ponieważ nasze państwo zadłużone jest na kwotę rzędu... biliona złotych. Aby lepiej to zobrazować, wicemarszałek Sejmu dodał, że "za bilion złotych można zbudować w Polsce 25 tysięcy autostrad lub wypłacać świadczenie 500 plus przez 45 lat".

Jak relacjonuje portal Bankier.pl, poseł Kukiz'15 zarzuca obecnemu rządowi, że robi dokładnie to, co czyniły poprzednie ekipy rządzące:

"PiS robi dokładnie to, co wszystkie poprzednie ekipy - nie wiadomo jakim prawem zadłuża pokolenie naszych dzieci i naszych wnuków, PiS zadłuża Polskę w tempie zastraszającym. Budżet, który PiS chce uchwalić na 2017 rok przewiduje 60 miliardów deficytu, to jest najwyższy deficyt w historii III RP"- mówi Stanisław Tyszka.

Poseł ugrupowania utworzonego przez Pawła Kukiza proponuje, aby zakaz zadłużania państwa został zapisany w Konstytucji RP. Jak dodał Tyszka, tego rodzaju zapis wprowadziły inne państwa europejskie.

"Tak zrobili Niemcy i mają od jakiegoś czasu zrównoważony budżet federalny, ale też samorządowy, wprowadzili taki zapis również Brytyjczycy"- tłumaczył poseł.

