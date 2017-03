Tyszka: Tusk szkodzi Polsce i Europie

reklama

fot. youtube reklama

"Cała ta awantura przyniesie Polsce tylko i wyłącznie straty wizerunkowe. Prawo i Sprawiedliwość pokazuje się jako partner niewiarygodny, nieprzewidywalny w Europie, odwróciła się od nas Grupa Wyszehradzka i mówię to przy całej mojej głębokiej krytyce kandydatury Donalda Tuska" - ocenił na antenie radia RMF FM Stanisław Tyszka z ugrupowania Kukiz'15.

Polityk uznał, że Tusk jest szkodnikiem. "Dla mnie jest po prostu złą osobą na tym miejscu, dlatego że on szkodzi interesom Europy i Polski" - powiedział.

Zdaniem Tyszki PiS powinno zająć się sprawą usunięcia Tuska z RE dużo wcześniej, a nie "za pięć dwunasta". "Nie w taki sposób. Nie za pięć dwunasta. Nie promując osobę z Platformy Obywatelskiej na rzecz tych gierek wewnętrznych, nie mając żadnego poparcia w Europie. To nie jest poważna polityka. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość chciałoby podejść poważnie do zmiany na tym stanowisku, to powinno budować koalicję z partnerami europejskimi od miesięcy" - mówił.

kk/rfm24.pl

9.03.2017, 9:15