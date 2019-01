Tyszka: Skarbówka jeździ ,,w teren'' by podpuszczać ludzi

Wziął za to 10 złotych. I na to właśnie czekały urzędniczki. Wystawiły mu mandat w wysokości 500 złotych. Mechanik go jednak nie przyjął i sprawa trafiła do sądu. Została bardzo mocno nagłośniona przez media, bo tak obrzydliwa prowokacja skarbówki spotkała się z niechęcią wszystkich Polaków. W sądzie I instacji skarbówka przegrała i zrezygnowała z apelacji.