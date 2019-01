Tysiące ukraińskich dzieci pobierają świadczenie 500+

Tysiące ukraińskich dzieci otrzymują świadczenie 500+. Jak informuje dziennik ,,Rzeczpospolita'', Ukraińcy coraz częściej sprowadzają do Polski całe rodziny, bo jeżeli pracują legalnie, czekają na nich duże bonusy: odkładają na polskie emerytury i renty, a w dodatku mogą korzystać z programu 500+.

Według danych przedstawionych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ubiegłym roku ponad 4500 ukraińskich dzieci otrzymywało świadczenie 500+. Oznacza to kwotę ponad 2,2 mln zł.

Dzieje się tak, bo ustawa 500+ zakłada, że prawo do świadczenia na dzieci mają zarówno obywatele krajów UE jak i tych państw, które podpisały z Polską umowę o zabezpieczeniu socjalnym. Takie umowy z Polską ma jeszcze USA, Kanada, Mołdawia i Korea, co związane jest z obecnością w tych krajach Polaków.

Kto chciałby pomstować na Ukraińców pobierających polskie świadczenia socjalne niech się powstrzyma. Trudno wyobrazić sobie sytuację polskiego transportu, budownictwa czy usług w dużych miastach bez wsparcia ukraińskich pracowników. Co więcej świadczenia socjalne dla pracujących w Polsce Ukraińców mogą sprawić, że zostaną u nas na zawsze i przyczynią się w ten sposób walnie do wzrostu siły kraju. Bo my, Polacy, mamy zdecydowanie za mało dzieci, rezygnując z prokreacji dla rozmaitych przyczyn i godnego pożałowania wygodnictwa.