Tysiące uchodźców w Niemczech przyjmuje chrzest

fot. willem zijlstra, lic. CC BY SA 2.0 via Flickr

W ciągu ostatnich lat tysiące muzułmańskich uchodźców w Niemczech przyjęlo chrzest.

Tysiące muzułmańskich uchodźców ochrzciło się w Niemczech od roku 2014. Chociaż dokładne dane nie są zbierane, to w samym państwowym kościele protestanckim w 2015 ochrzczono ponad 170 tysięcy osób w wieku powyżej 14 lat, rok wcześniej takich chrztów było tylko 14 tysięcy. Chrzty dokonowane są też w kościele katolickim i tak zwanych niezależnych kościołach protestanckich. Jeden z nich, specjalizujący się w chrztach uchodźców kościół Trójcy Św. w Berlinie ochrzcił ponad 1200 osób.



Chociaż część uchodźców przyjmuje chrzest licząc na zwiększone szanse otrzymania azylu – odesłanie ich do kraju jako chrześcijan mogłoby bowiem zagrozić ich bezpieczeństwu – to w rzeczywistości wcale tak nie jest. Jeśli pastorzy podejrzewają, że powodem chrztu ma być otrzymanie azylu to odmawiają uchodźcom; w samym kościele Trójcy Św. odmówiono 300 osobom. Zdarzają się jednak przypadki, że osoby ochrzczone są odsyłane nie otrzymując azylu.



Ochrzczeni muszą się na ogół wyprowadzać ze schronisk dla azylantów, ponieważ są prześladowani przez pozostałych imigrantów; powszechne są pobicia i inne formy zastraszania, na które władze nie reagują. Ostatnio Afganka, która zmieniła wyznanie została zabita przez innego afgańskiego uchodźcę.

emde/Euroislam.pl

10.05.2017, 12:30